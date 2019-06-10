Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов отметил, что День России — это символ важных общественно-политических преобразований. «Он воплотил в себе державную волю и патриотические устремления граждан Российской Федерации, объединив представителей различных национальностей и вероисповеданий», — сказал Президент РТ.

Черпая силы в трудовых свершениях, уважении к своей великой истории и духовным традициям, укреплении и совершенствовании военно-оборонного потенциала, наша страна демонстрирует твердую решимость и впредь следовать по пути прогресса и созидания, не взирая на внешние вызовы и угрозы, подчеркнул он.

«Пример многонационального Татарстана, являющегося одним из динамично развивающихся и инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации, наглядно доказывает, что благополучие и могущество нашей страны прирастает, главным образом, регионами», — сказал Минниханов.

По его словам, важнейшими достижениями и ценностными ориентирами республики были и остаются высокий производственный и кадровый потенциал, общественно-политическая стабильность, межнациональное и межрелигиозное согласие.

«Всецело поддерживая проводимый Президентом России В.В. Путиным курс на всестороннее развитие страны и укрепление благосостояния граждан, мы уделяем особое внимание реализации национальных проектов, экономическим и социальным преобразованиям, оказываем приоритетную поддержку образованию и науке, здравоохранению, спорту и туризму, культуре, активно взаимодействуем с общественными объединениями и традиционными религиозными организациями в целях решения общих задач развития гражданственности, патриотизма и возрождения духовности», — заметил руководитель республики.

Ярким свидетельством общего созидательного настроя является победа республики в VII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» и подготовка к проведению в Казани 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» — важнейшего события Года рабочих профессий. С обновленными производственными мощностями, полным планов и устремленным в будущее встречает свой 50-летний юбилей КамАЗ — флагман отечественного автомобилестроения.

Отрадно, что заметную динамику развития также демонстрируют предприятия нефтедобычи и нефтехимии, авиастроения и судостроения, информационной и ряда других отраслей, добавил Президент Татарстана.

«Уверен, что эти и многие другие славные достижения являются лучшим подарком к отмечаемому сегодня главному государственному празднику России», — заключил Минниханов и пожелал татарстанцам крепкого здоровья, новых трудовых свершений, мира, счастья и благополучия.

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