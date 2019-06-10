Для девяти учащихся Верхнеуслонской детской школы искусств состоялся выпускной

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Верхнеуслонскую детскую школу искусств окончили в этом году девять ребят, которым в торжественной обстановке вручили первые документы об окончании начального музыкального образования по классу баяна, фортепиано, гитары, а также художественного отделения, пишет местная газета «Волжская новь».

Выпускников поздравила директор учреждения Ольга Киреева, отметив, что не каждому дано окончить школу искусств. Но благодаря огромному труду и поддержке родителей все дети достигли больших успехов.

«Пусть все в вашей жизни всегда получается и обязательно в душе всегда будет музыка», – пожелала руководитель ДШИ.

Она вручила выпускникам свидетельства о дополнительном образовании. Виновников торжества поздравили и самые юные учащиеся школы искусств, которые специально подготовили концерт.

Тепло и трогательно напутствовала виновников торжества одна из опытных педагогов школы – Татьяна Егорихина. Со словами благодарности в адрес учителей выступили выпускники и их родители. Напоследок выпускники исполнили произведения, которые специально готовили для прощального концерта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.