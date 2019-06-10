Заинские сельчане удивили «французской» теплицей, голландским сыром и коровой черно-пестрой породы

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Жители Сармаш-Башского сельского поселения принимали гостей – главу Заинского района Разифа Каримова, руководителя исполкома Ильнара Хафизова, замглавы района Валерия Акатьева. На семинаре сельчане удивили глав сельских поселений «французской» теплицей, голландским сыром и коровой черно-пестрой породы, передает «Заинск-информ».

Знакомство с Сармаш-Башским поселением началось с посещения родника в деревне Кадыково. На сегодняшний день – это красивая территория с удобными беседками и скамейками, которая является излюбленным местом отдыха сельчан.





Руководитель сельского поселения Расим Фасхутдинов рассказал, что родник приведен в порядок на средства, выделенные по республиканской программе. В прошлом году за 300 тыс. рублей территорию устлали мелкими камнями, сделали тротуар из брусчатки, установили ограждения, беседку, скамейки, выложили колодец из камней.

Кроме того, в этой же деревне в прошлом году на грант в размере 1 млн рублей, выделенный из бюджета республики, полностью заменили сети водоснабжения, а в селе Сармаш-Баш установили крытую сцену с раздевалками для артистов. Перед сценой установлены деревянные скамейки.

Пенсионеры из Кадыкова в разговоре с Разифом Каримовым отметили, что водоснабжение есть не у всех жителей населенного пункта. Глава района пообещал рассмотреть обращение. После делегация отправилась в соседнее село.

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