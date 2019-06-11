Татар-информ

11 июня 2019, 23:29

Общество

Спортсмены со всего Татарстана посоревнуются в искусстве подводной стрельбы

Общество

Спортсмены со всего Татарстана посоревнуются в искусстве подводной стрельбы

Участниками станут спортсмены, приехавшие из разных городов республики.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Казани, в поселке Займище Кировского района, на акватории Волги с 14 по 16 июня пройдут открытые соревнования по спортивной подводной стрельбе, сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

Участниками станут спортсмены (не моложе 18 лет), приехавшие из разных республиканских городов: Альметьевска, Заинска, Зеленодольска, Мензелинска, Нижнекамска, а также команды Приволжского и Уральского федеральных округов. 

Самых лучших будут определять в нескольких номинациях по видам рыб. 

Для зрителей также будет представлена развлекательная программа. На спортивной площадке гости смогут пострелять из пневматической винтовки в передвижном тире, проверить себя в сборке и разборке автомата на время и в дальности метания гранаты и пр.

 

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