Спортсмены со всего Татарстана посоревнуются в искусстве подводной стрельбы

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Казани, в поселке Займище Кировского района, на акватории Волги с 14 по 16 июня пройдут открытые соревнования по спортивной подводной стрельбе, сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

Участниками станут спортсмены (не моложе 18 лет), приехавшие из разных республиканских городов: Альметьевска, Заинска, Зеленодольска, Мензелинска, Нижнекамска, а также команды Приволжского и Уральского федеральных округов.

Самых лучших будут определять в нескольких номинациях по видам рыб.

Для зрителей также будет представлена развлекательная программа. На спортивной площадке гости смогут пострелять из пневматической винтовки в передвижном тире, проверить себя в сборке и разборке автомата на время и в дальности метания гранаты и пр.

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