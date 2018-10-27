Гимн воздушного десанта под сводами «Татнефть Арены»: итоги заключительного этапа 1/8 «Боев TNA»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В казанском ледовом дворце «Татнефть Арена» завершился отборочный этап 1/8 чемпионата мира «Бои по правилам TNA».

Вечер открыл поединок легкого весового дивизиона (до 70 кг) между Владиславом Украинцем (Россия) и Жорой Акопяном (Армения). Все четыре раунда бойцы отработали на встречных курсах без какого-либо значительного перевеса. По итогам дополнительной трехминутки по решению судей победу в этом поединке забирает Жора Акопян и выходит в следующий этап турнира.

В первом бою средней весовой категории (до 80 кг) на ринге «Татнефть Арены» сошлись Яннис Манолас (Греция) и Яго Геденидзе (Грузия). Греческий боец работал намного разнообразнее, постоянно менял стойку и угол атаки. Яго контратаковал, используя малейшую ошибку противника. По совокупности четырех раундов судьи отдают победу и место в четвертьфинале Яннису Маноласу.

Весовая категория свыше 80 кг стартовала с поединка между французким спортсменом Флорентом Каоачи и российским бойцом Валерием Бизяевым. Валерий вышел на ринг в лучших традициях российского боксера-профессионала Дениса Лебедева, который не так давно был в качестве почетного гостя на одном из этапов казанского чемпионата мира: в голубом берете Воздушно-десантных войск и под гимн «Синева». На второй минуте третьего раунда Бизяев встречным ударом руки разрезает защиту Каоачи и отправляет его в нокдаун, тем самым обеспечивая себе победу в этом непростом поединке. Во втором бою легкого веса россиянин Максим Шульгин с большим трудом, на характере, вырвал победу у Ладо Габисония из Грузии.

В очередном бою средней весовой категории встретились двукратный чемпион «Боев по правилам TNA» Шер Мамазулунов (Узбекистан) и Билал Бахуше (Франция). Бахуше с самого начала поединка дал понять именитому партнеру, что без боя он свое место в следующем этапе не отдаст. Француз раз за разом наращивал скорость и силу атак и в конечном итоге заставил судейскую бригаду принимать трудное решение по итогам встречи и тщательно считать очки. После долгого совещания судьи отдают победу в этом бою Шеру Мамазулунову.

Завершал четвертый отборочный этап поединок тяжелого дивизиона: Валентин Понтье-Аницет (Франция) — Ян Петрович (Россия). Уже в самом начале первого раунда россиянин, увлекшись атакой, пропускает встречный удар в голову и рефери фиксирует нокдаун. Ян бросился вперед, чтобы реваншироваться, но ощутимых результатов ему это не принесло. Более того, россиянин снова пропускает пару очень ощутимых ударов от Валентина. К концу четвертого временного отрезка надежды Петровича на выход в следующий отборочный этап таяли с каждой секундой. За выполненный нокдаун победу в этом поединке судьи отдают Валентину Понтье.

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