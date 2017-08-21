В рамках акции «Помоги собраться в школу» 15 детей из поселка Мирный получили новые портфели

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Доме культуры жилого комплекса «Мирный» состоялся концерт «Дети России», в рамках которого прошла акция «Помоги собраться в школу», где депутат Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Рустам Абдулхаков подарил детям 15 новых портфелей.

«Это очень нужная и важная акция, учитывая то, что отправлять детей в первый класс — очень хлопотное дело. Мы покупаем хорошие, качественные рюкзаки. Также помогаем канцтоварами и всем необходимым для того, чтобы ребенок без проблем мог пойти в первый класс», — отметил Рустам Абдулхаков.

13 девочек и 2 мальчика из малоимущих и многодетных семей сегодня получили новые рюкзаки. Кроме того, детям подарили канцтовары и сладости.

«Мне очень нравится мой новый портфель, он розовый, с цветочками. Я хотела розовый портфель», — поделилась своими эмоциями будущая первоклассница Тоня Сурова.

Подаркам больше радовались сами родители. Мама второклассницы, которая сегодня получила новый портфель, Гильфия Галиуллина рассказала, что сейчас нужно немало денег, чтобы собрать ребёнка в школу и такой подарок поможет семье.

«Мы очень рады новому портфелю, потому что у нас многодетная семья и портфель к первому сентября для нас подарок, потому что расходы на школьные принадлежности всегда большие. У меня сейчас трое детей, двоих из них надо в школу собирать, третьему еще только три года», — рассказала Галиуллина.

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Республике Татарстан с 2007 года по инициативе «Единой России».

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