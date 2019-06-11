Татар-информ

11 июня 2019, 23:38

Спорт

Казань впервые примет чемпионат России по гиревому спорту

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Спорт

Казань впервые примет чемпионат России по гиревому спорту

На соревнования съедутся более 200 гиревиков со всей страны.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Казанский Дворец единоборств «Ак Барс» примет чемпионат России по гиревому спорту. Турнир пройдет в столице Татарстана впервые, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Соревнования пройдут 13 — 16 июня в трех дисциплинах и пяти весовых категориях среди мужчин и в двух дисциплинах и двух категориях — среди женщин. Турнир соберет более 200 спортсменов, представляющих 38 команд со всей страны. Среди них — 20 гиревиков из Татарстана.

Торжественное открытие пройдет 14 июня в 14 часов. Гостями церемонии станут президент Всероссийской федерации гиревого спорта Игорь Солодов, глава Федерации гиревого спорта Татарстана Салават Фатхетдинов и первый замминистра спорта республики Халил Шайхутдинов.

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