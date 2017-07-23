Участники серии Red Bull Air Race начнут набирать очки для основной гонки на стадии квалификации

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Организаторы Red Bull Air Race на казанском этапе изменили правила подсчета результатов при финише команд. Об этом рассказал победитель прошлогоднего этапа Мартин Шонка.

«Произошло два изменения в системе подсчета очков, теперь их дают за положение в турнирной таблице. Ранее четыре последние команды не получали ничего, и им было без разницы, прилететь последними или предпоследними. Теперь любое место важно, потому что каждый получает очки», — сообщил авиагонщик.

Также изменения коснулись и квалификационных вылетов, где победитель получает очки: обладатель «золота» — три, серебряный призёр — два, бронзовый — одно. «Раньше пилоты не стремились выиграть ее (квалификацию — прим. Т-и), но теперь ситуация изменилась», — прокомментировал Шонка.

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