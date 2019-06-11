Римма Ратникова: «Депутат должен быть искренним и разговаривать с людьми на одном языке»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Дети из многодетных, малоимущих семей, социальных учреждений сегодня посетили парламент республики, ознакомившись с местом, где принимают судьбоносные для республики решения. Самым ярким моментом экскурсии стала встреча с заместителем Председателя Госсовета РТ Риммой Ратниковой. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе республиканского парламента.

В ходе посещения парламента дети осмотрели зал заседаний, зал приема официальных делегаций, библиотеку, музей. Римма Ратникова рассказала ребятам о политическом устройстве страны и республики. Она отметила, что доброй традицией стало проведение во всех школах республики «Парламентских уроков», на которых детей знакомят с деятельностью высшего законодательного органа Татарстана.

Ребята поинтересовались, каким образом можно стать депутатом, сколько раз в год проходят заседания Госсовета, чем в свободное от работы время занимаются парламентарии и др. Римма Ратникова отметила, что в этом году в республике ожидается жаркая политическая пора, поскольку в сентябре будут проводиться выборы в Госсовет РТ шестого созыва, а значит, именно летом избирательная кампания войдет в активную фазу. «Мы будем встречаться с людьми по месту их работы, в клубах, во дворах. Будем рассказывать о том, что мы уже сделали, сколько школ обновили, сколько дорог построили, и какие шаги в дальнейшем намерены предпринять для улучшения жизни наших граждан», – рассказала парламентарий.

На один из самых главных вопросов детей: «Какими качествами должен обладать депутат?» – заместитель главы парламента ответила: «Он должен быть искренним и разговаривать с людьми на одном языке».

Организатор проекта «Знакомство с профессией» - благотворительный фонд «День добрых дел», руководителем которого является депутат Госсовета РТ Рустем Хасанов. Куратор проекта Римма Шакирова рассказала, что фондом реализуется целый ряд социальных проектов: «Социальное такси», благотворительный склад «Хорошие руки», «Мебель для особенных детей» и др. Вся деятельность фонда направлена на оказание как духовной, так и материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Проект «Знакомство с профессией» реализуется с 2014 года. Каждый месяц «День добрых дел» организует экскурсии на различные предприятия для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, домов-интернатов, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь социализации детей из неблагополучных семей и домов-интернатов. Только за 2018 год на экскурсиях побывали около 150 детей из специальных учреждений и общеобразовательных школ Казани.

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