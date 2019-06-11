Челнинские спортсмены привезли десять медалей с первенства ПФО по легкой атлетике

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Воспитанники спортивной школы «Яр Чаллы» показали отличные результаты в первенстве Приволжского федерального округа по легкой атлетике, сообщается на официальном сайте г. Набережные Челны.



Соревнования проводились в Саранске. Челнинские спортсмены завоевали десять медалей. В первенстве среди девушек до 18 лет чемпионками стали Софья Петрова (семиборье), Марина Салахова (в эстафетном беге 4 х 100 м), Елизавета Ермолаева отличилась в метании копья.



Данил Кузнецов и Алексей Никитин завоевали «бронзу» в эстафетном беге 4 х 400 м. Данил Кузнецов также занял третье место в беге на 100 м и 200 м. Третья ступень пьедестала почета эстафетном беге 4 х 400 м покорилась Эльвине Шигаповой и Марии Рычковой.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что атлет из Заинска Кирилл Герасимов завоевал первое место на первенстве ПФО по легкой атлетике.

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