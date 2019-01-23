Татар-информ

11 июня 2019, 19:20

Политика

Фарид Мухаметшин: В первые 3 года на реализацию нацпроектов в Татарстане направят 44,6 млрд рублей

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Политика

Фарид Мухаметшин: В первые 3 года на реализацию нацпроектов в Татарстане направят 44,6 млрд рублей

Фото: архив/Егор Никитин

Реализация нацпроектов взята под контроль депутатами фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На реализацию национальных проектов в Татарстане с начала года направлено 4,6 млрд рублей, а в течение 3 лет общий объем финансирования составит 44,6 млрд рублей. Об этом сообщил председатель парламента республики Фарид Мухаметшин в интервью газете «Республика Татарстан».

«Проекты реализуются с учётом мнения людей. Деньги на все эти цели выделяются очень большие. В Татарстане на 2019 год общий объём финансирования по национальным проектам составит 21,3 миллиарда рублей. И на начало июня уже профинансировано 4,6 миллиарда – двадцать два процента от общего объёма защищенных средств. А всего в первые три года на реализацию национальных проектов на территории республики будет направлено 44,6 миллиарда рублей из бюджета, в том числе 34 миллиарда — за счёт средств федерального бюджета», – сказал Мухаметшин.

По его словам, деньги будут направлены на развитие инфраструктуры городов и поселков, улучшение качества жизни татарстанцев. Нацпроекты помогают обновить дороги, дворы, бассейны, спортивные залы, дома культуры, их реализация взята под контроль депутатами фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана. «Когда мы выезжаем в разные районы и города республики на дни “Единой России”, то видим, что люди ждут воплощения этих проектов в жизнь. В каждой такой поездке я обязательно встречаюсь с местными жителями, вместе обсуждаем насущные проблемы, какие изменения больше всего нужны на той или иной территории», – отметил председатель парламента Татарстана.

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