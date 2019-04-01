Мухаметшин: депутаты Госсовета РТ от «Единой России» взяли на контроль исполнение нацпроектов

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Реализация нацпроектов в Татарстане взята под контроль депутатами фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ. Об этом сообщил председатель парламента республики Фарид Мухаметшин в интервью газете «Республика Татарстан».

«Татарстан активно включился в работу по реализации двенадцати национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Президент республики Рустам Минниханов своим распоряжением определил конкретных людей, отвечающих за каждое направление, а я как секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" с участием депутатов нашей фракции в Госсовете создал рабочую группу для контроля за реализацией проектов», – цитирует Мухаметшина издание. По словам спикера, группу депутатов возглавляет заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

«Работа по национальным проектам требует больших усилий, она рассчитана на несколько лет, и я думаю, в итоге мы значительно обновим страну. Обновим материальную базу жизненного пространства наших людей. Дороги, дворы, бассейны, спортивные залы, дома культуры, в том числе сельские», – пояснил Мухаметшин.

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