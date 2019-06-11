Участник шоу «Голос» умер от сердечного приступа после гастролей в Казани

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Участник 6-го сезона шоу «Голос», экс-солист Мариинского театра Алексей Сафиуллин умер на 45-м году жизни на следующий день после возвращения с гастролей из Казани. Об этом сообщается на странице певца в соцсети Instagram.

«Сафиуллин скоропостижно скончался от сердечного приступа дома», — говорится в сообщении. Певец умер 8 июня около 19 часов, его тело нашла супруга.

«Он ничем не болел, был молод и полон сил», — следует из информации в Instagram. Автор поста в аккаунте Сафиуллина предполагает, что на состояние певца могли оказать влияние жара и острый недосып.

У певцы остались жена и двое детей.

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