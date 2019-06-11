Пилот Red Bull Air Race: Если составлять топ лучших городов для авиагонок, то Казань – вверху списка

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Пилот гонок на самолетах Red Bull Air Race Мартин Шонка рассказал о своём впечатлении от столицы Татарстана, которая примет этап серии 15 и 16 июня.

«Казань — один из любимых этапов гонки, мне здесь очень нравится гулять по улицам, заходить в бары и рестораны, когда позволяло время. Мне бы не хотелось делать рейтинг лучших городов, принимающих этап, но Казань определенно заняла бы место в его верхушке», — похвалил Казань Шонка.

Также он отметил город с точки зрения зрителя и с точки зрения спортсмена: «В прошлом году здесь была моя семья и им очень понравилось, они получили большое удовольствие. С точки зрения организации мне и всем спортсменам все очень нравится. Здесь интересная культура, с воздуха на Казань очень приятно смотреть».

Пилот провел альтернативный урок в КНИТУ-КАИ, прочитав лекцию о полетах.

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