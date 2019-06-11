«Единая Россия» начала конференции в районах Татарстана для обсуждения национальных проектов

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Татарстанская «Единая Россия» начала проведение конференций местных отделений партии, на которых происходит обсуждение реализации нацпроектов РФ. Кроме этого партийцы выбирают делегатов на республиканскую конференцию партии, которая запланирована на 20 июня. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия».

Сегодня конференций местных отделений прошли в 9 районах Татарстана. Так, единороссы Пестречинского района с интересом изучили перечень из 10 объектов, которые вошли в 7 национальных проектов. Например, в рамках нацпроекта «Демография» в районе строится детсад в селе Куюки. Согласно плану реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» началось строительство школы на 1,2 тыс. мест в ЖК «Усадьба “Царево”». По проекту «Здравоохранение» запланировано переоборудование детского отделения Пестречинской ЦРБ. В свою очередь, в рамках нацпроекта «Культура» в деревне Званка будет построен многофункциональный центр на 100 мест. Через национальный проект «Образование» в Пестречинский район приходят ресурсы для ремонта и обновления материально-технической базы четырех школ — Кощаковской, Ленино-Кокушкинской, Шалинской и Кулаевской. А в рамках нацпроекта «Безопасные дороги» в мае уже стартовал ремонт дороги "Трасса М7"Волга" — Отар-Дубровка — Казыли«, о котором давно просили жители. Наконец, весной текущего года прошли массированные высадки деревьев в Шали и Люткино: это позволит восстановить 16,3 га лесов в рамках нацпроекта «Экология». Осенью лесопосадки продолжатся.

«Это очень конкретный перечень объектов, и наши жители с большим интересом следят за тем, как идет строительство», — прокомментировала заместитель главы Пестречинского муниципального района Венера Игнатьева. По ее словам, неделю назад, 5 июня, фракция «Единой России» в Госсовете РТ приняла решение об участии в партийном контроле за реализацией нацпроектов. Также было решено подключить и муниципальных депутатов — членов фракций «Единой России» в районных советах. «Пестречинские партийцы и общественники уже включились в работу. Рабочая группа посетила все объекты: мы сделали первую серию снимков для проекта “Фотоконтроль. Нацпроекты — 2019”. Такие выезды планируем совершать еженедельно: фотографии покажут, где именно работа движется в хорошем темпе, а где имеются недоработки», — подчеркнула Игнатьева.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия», аналогичная работа стартовала во всех районах республики. Цель партийного контроля — повысить эффективность реализации национальных проектов, достичь заявленных целей и, как следствие, обеспечить повышение качества жизни населения.

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