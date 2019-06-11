(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Прокурор Татарстана проверил, в каких условиях живут осужденные в казанском исправительном центре, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Глава надзорного ведомства Илдус Нафиков осмотрел все помещения центра, познакомился с обеспечением заключенных, проверил режим их содержания, а также узнал, нет ли у осужденных жалоб на условия или персонал.

«Во время обхода территории его сопровождали врио начальника УФСИН РФ по РТ Эдуард Хиалеев, начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных Айрат Хабибуллин, врио начальника ФКУ ИЦ-1 УФСИН РФ по РТ Рамиль Гиззатуллин и начальник профильного отдела прокуратуры Республики Татарстан Артем Зайцев», – рассказал Галиев.

Прокурор РТ также ознакомился с условиями работы сотрудников отдела безопасности, а также с техническими возможностями средств, использующихся для контроля и надзора.

«По итогам инспекции деятельность ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Республике Татарстан по контролю исполнения наказаний признана соответствующей требованиям федерального законодательства», – отметил Руслан Галиев.

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