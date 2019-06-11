Лаишевские дети и родители показом мультфильмов отметили день рождения «Союзмультфильма»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В честь 83-й годовщины легендарной мультипликационной студии «Союзмультфильм» на площади Державина города Лаишево состоялся веселый праздник, пишет газета «Камская новь».



Перед районным Домом культуры собрались дети, их родители, а также бабушки с дедушками. Все они выросли на любимых отечественных мультфильмах и теперь стараются передать эту любовь подрастающему поколению.





Детей развлекали аниматоры. Они провели с ребятами веселые конкурсы и эстафеты. Мальчики и девочки с удовольствием отгадывали мультфильмы, героев и песни мультипликационных лент. В какой-то момент к конкурсам присоединились и мамы с папами. В финале все участники праздника – как большие, так и маленькие – получили сладкие призы.





Праздник сопровождался выступлениями юных артистов. Их встречали и провожали овациями.

Далее для лаишевцев устроили показ мультфильмов под открытым небом. Зрителей собралось очень много, так как шедевры «Ну, погоди», «Простоквашино» и другие мультики знают и любят все поколения россиян.

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