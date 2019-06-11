Минмол РТ разрабатывает систему анализа и мониторинга информации о молодежи на предприятиях

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Специалисты Минмола РТ разрабатывают систему анализа и мониторинга актуального состояния молодежи на предприятиях, которая поможет молодым людям в будущем творчески самореализоваться на предприятиях Татарстана. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«По итогам коллегии Минмола РТ было получено поручение Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова о том, чтобы создать и разработать систему ключевых показателей качества реализации молодежной политики на предприятиях», — сказал Тимур Сулейманов.

Система ключевых показателей — это совместный документ, который будет определять стандарты, подходы и набор важных механизмов и мероприятий, которые будут реализованы на предприятиях РТ. У министерства появится возможность провести мониторинг и собрать актуальную информацию по молодежной политике, интересным практикам, существующим на предприятиях, которые можно тиражировать среди других организаций. Посмотреть и проанализировать, сколько молодых людей трудится на предприятии и какие у них условия труда.

«Это комплексный показатель, который сейчас разрабатывается нашими специалистами с участием коллег из Минпромторга РТ. Задействованы Республиканский центр молодежных и инновационных профилактических программ, научно-методический совет при Минмоле РТ», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Сулейманов.

Ключевое место в системе будет занимать фестиваль «Наше время — Безнен заман».

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