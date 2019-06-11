Челнинец отсудил у фитнес-клуба 10 тысяч рублей за сломанную в душевой руку

(Набережные Челны, 11 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинец подал в суд на фитнес-клуб из-за скользкого пола в душевой, сообщили в городском суде.

На судебном заседании мужчина рассказал, что в январе текущего года во время посещения фитнес-клуба «Планета спорта» упал в душевой и получил перелом левой руки. Ему пришлось обратиться в травмпункт, а потом уйти на больничный. По его словам, это произошло из-за того, что персонал клуба не протирает досуха полы в душевой.

Истец потребовал, чтобы ему компенсировали все расходы, в том числе и будущие затраты на санаторное лечение в размере 47 тысяч рублей. Общая сумма, которую заявил пострадавший, составила более 167 тысяч рублей.

Ответчик иск не признал, сославшись на то, что истец мог поскользнуться и вне клуба. Однако суд отверг данный аргумент, поскольку слова истца подтвердил свидетель, который помог ему в тот вечер добраться до больницы.

Суд, руководствуясь принципом разумности, сократил размер компенсации до 10 тысяч рублей.

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