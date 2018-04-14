Татар-информ

11 июня 2019, 16:21

Общество

На время проведения TIMERMAN и Red Bull Air Race на Волге, Казанке и Свияге ограничат движение

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Общество

На время проведения TIMERMAN и Red Bull Air Race на Волге, Казанке и Свияге ограничат движение

Фото: архив

На время соревнований нельзя будет использовать маломерные суда, парусные, прогулочные, спортивные суда, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На время проведения TIMERMAN и Red Bull Air Race на Волге, Казанке и Свияге ограничат движение. Об этом напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Так, с 12 по 16 июня движение по Казанке от «Миллениума» до Кремлевской дамбы будет ограничено для судов на время соревнований. Кроме того, по этому же участку нельзя будет перемещаться во время чемпионата Европы по триатлону, 27 и 28 июля. 

В МЧС Татарстана отметили, что во время соревнований запрещается использовать маломерные суда, парусные, прогулочные, спортивные суда, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки.

Помимо этого, запрет на движение будет установлен на Свияге и Волге в границах острова-града Свияжск во время соревнований по триатлону SVIYAGA SWIM, которые будут проходить 6 июля с 9 до 17 часов. А также на время соревнований TIMERMAN FULL – 2019, которые пройдут с 5.30 до 17 часов 31 августа. Подробная информация о графике ограничений движения судов размещена на официальном сайте ГУ МЧС России по РТ.

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