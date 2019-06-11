Татар-информ

11 июня 2019, 17:06

Общество

Татарстан входит в число регионов ПФО с наименьшим числом разводов на тысячу населения

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Общество

Татарстан входит в число регионов ПФО с наименьшим числом разводов на тысячу населения

Фото: Наталья Рыбакова

В 2018 году число расторгнутых в республике браков уменьшилось на 1%.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Татарстан занимает лидирующие позиции в ПФО по объективному значению числа разводов на тысячу населения.

Об этом заявила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина сегодня на совместном заседании общественного совета по реализации в республике федерального партийного проекта «Крепкая семья» и общественного совета при Управлении ЗАГС Кабмина РТ с участием представителей основных конфессий республики.

«В 2018 году количество расторгнутых браков сократилось на 1% [по сравнению с 2017-м] и составило 13 тыс. 456. За пять месяцев 2019 года зарегистрировано 5544 акта о расторжении брака, что также несколько ниже, чем за аналогичный период 2018-го», – проинформировала она.

«60% семей, чей брак был расторгнут в 2018 году, не просуществовали и десяти лет. Вместе с тем у Татарстана один из лучших показателей среди регионов ПФО по объективному значению числа разводов на тысячу населения», – добавила спикер.

Нигматуллина отметила, что более 80% актов о расторжении браков ЗАГСы РТ регистрируют по решениям судов. При этом в муниципальных районах все 100% расторжений зарегистрированы на основании судебных решений.

 

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