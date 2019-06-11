В Заинске 93-летний ветеран презентовал книгу «Пути к истокам предков» о кряшенах

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В заинской центральной районной библиотеке состоялась презентация книги ветерана Великой Отечественной войны, ветерана татарстанской журналистики Александра Малова «Пути к истокам предков», передает «Заинск-информ».



Александр Малов находится в отличной физической форме, местные жители встречали его как героя. Специально для ветерана подготовили концерт, на котором выступили музыкальные ансамбли и сольные артисты в кряшенских нарядах.





«Заинск для меня почти родной: здесь 25 селений с кряшенским населением, а моя книга посвящена именно истории возникновения и становления этноса кряшен», – представил свой труд автор, отметив, что сам происходит из малькеевских кряшен.





В основе его книги – истории кряшен родного района, деревни и семьи. «Я смог восстановить историю семьи до моего прадеда – у него было два сына – один из них имел четверых детей, другой – девятерых сыновей и четыре дочери. Я сам от этого плодовитого деда – он прожил, между прочим, более ста лет, на что я тоже надеюсь. Будем тянуть!» – рассказал о своей истории Александр Малов.





Александр Малов родился 2 октября 1926 года в деревне Старые Курбаши Кайбицкого района. Был призван на фронт в качестве механика-водителя американского бронетранспортера М-3 А1. Принимал участие в боях за освобождение Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Был ранен. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».



Александр Малов является автором автобиографических книг «Юность моя опаленная», «В центре событий века», «По маршрутам опаленной молодости».



С начала текущего года в рамках года культуры в Заинске состоялись встречи с литераторами и писателями – в гости к местным жителям заглядывали Айгуль Ахметгалиева, Рабит Батулла, Никифор Тукмачев, Роберт Миннуллин.

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