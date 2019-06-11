Николай Валуев стал гостем открытого турнира по тхэквондо в Альметьевске

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В спортивном комплексе «Мирас» состоялся открытый турнир города Альметьевска по тхэквондо среди юношей и девушек, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.



Почетным гостем соревнования стал депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев.



В спортивных состязаниях приняли участие юноши и девушки 2005 – 2007 годов рождения, мальчики и девочки 2008-2009, 2010-2011 годов рождения, а также дети 2012-2013 годов рождения. Турнир был приурочен ко Дню России.



Яркие поединки продемонстрировали 72 участника из Заинска, Набережных Челнов, Пестрецов и из Альметьевска. Победителям вручили награды и дипломы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.