Мухаметшин примет участие в торжественном приеме у Путина по случаю Дня России

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин примет участие в торжествах по случаю празднования Дня России в Москве. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

«Глава парламента республики приглашен на церемонию вручения государственных премий РФ 2018 года и торжественный прием от имени Президента России Владимира Путина», – пояснили в пресс-службе.

Руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин является почетным членом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Он входит в Совет при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

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