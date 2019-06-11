Татар-информ

11 июня 2019, 20:38

Экономика и финансы

Впервые за несколько десятков лет в Набережных Челнах приступили к строительству подземного перехода

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Экономика и финансы

Впервые за несколько десятков лет в Набережных Челнах приступили к строительству подземного перехода

67-летний водитель самосвала «КАМАЗ» сбил девочку, которая была госпитализирована с травматической ампутацией плеча.

(Набережные Челны, 11 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Впервые за несколько десятков лет в Набережных Челнах приступили к строительству подземного перехода. Новая пешеходная зона появится возле автостанции.

О необходимости строительства подземного перехода на этом участке дорожного хозяйства Автограда говорили давно. Поводом для актуализации темы стало ЧП, которое произошло в августе 2017 года. 67-летний водитель «КАМАЗа» сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой. В результате ДТП ребенка госпитализировали с травматической ампутацией плеча. Хирурги БСМП больше трех часов боролись за сохранение руки девочке, и им это удалось.

После этого глава челнинской ГИБДД Радий Кадиков в очередной раз поднял вопрос о необходимости строительства пешеходного перехода в этом месте. Исполком Автограда согласился с его позицией. Начался поиск финансов для осуществления задуманного. При этом исполком неоднократно подчеркивал, что нет окончательного решения по поводу того, каким будет переход — надземным, что будет дешевле, или подземным. В конечном итоге остановились на подземном варианте, учтя интенсивность транспортного и пешеходного движения на этом участке.

Новые подземные переходы в Автограде не строились несколько десятков лет. Все прежние возводились во времена появления КАМАЗа, когда реализовалась концепция «Город без “зебр”», которая до конца так и не была осуществлена.

Поиск средств на строительство перехода возле автостанции занял почти два года. Изначально предполагалось, что стоимость проекта составит 60 млн рублей. Окончательная цифра пока не озвучивается.

На данный момент участок проспекта Мусы Джалиля около автостанции перекрыт для движения транспорта. Машины выезжают из города по местному проезду проспекта Мусы Джалиля, в направлении города — по проезжей части встречного направления этого же проспекта.

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