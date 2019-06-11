Стратегическую сессию по улучшению делового климата проведут в Пестрецах

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В четверг, 13 июня, в Пестрецах состоится проектировочная сессия с участием уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова, главы Пестречинского района Ильхама Кашапова и предпринимателей. Также в сессии примут участие представители органов власти, органов местного самоуправления, сообщают организаторы.



В ходе сессии участники разработают краткосрочный план мероприятий по повышению деловой активности и улучшению делового климата в Пестречинском районе. Встреча пройдет в формате обсуждения и генерации идей. Участники будут разделены на группы, в которых смогут обсудить актуальные вопросы и решить поставленные задачи.



Стратегическая сессия в Пестрецах – это мероприятие в рамках внедрения республиканской системы управления деловым климатом в муниципальных образованиях.



Проект в пилотном режиме запущен в 15 муниципальных образованиях: Зеленодольском, Пестречинском, Алексеевском, Буинском, Тетюшском, Дрожжановском, Нижнекамском, Елабужском, Тукаевском, Альметьевском, Бугульминском, Кукморском, Лаишевском, Чистопольском районах и в городе Набережные Челны.



Цель реализации проекта – улучшить деловой климат в Татарстане.



Результатом реализации системы управления деловым климатом должны стать переосмысление существующих подходов в работе с предпринимательской повесткой, рост управленческих компетенций и повышение профессионализма команд в муниципальных образованиях, а также последующая экспертная поддержка планируемых к реализации мероприятий со стороны наставников – предпринимателей.

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