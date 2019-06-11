Бойцы студотрядов летом отправятся на строительство газопровода «Сила Сибири»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Отправившиеся этим летом трудиться на строительстве газопровода «Сила Сибири» в Якутии бойцы Российских студенческих отрядов смогут заработать до 48 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель штаба студенческих отрядов ПФО Василий Ислаев.

«Если переходить к цифрам, то одна из самых высокооплачиваемых работ у проводников, они в среднем зарабатывают от 28 до 32 тыс. рублей. Строительные отряды у нас едут в основном на Крайний Север, там студенты зарабатывают от 35 до 48 тыс. рублей», – сообщил спикер.

По словам Ислаева, бойцы студотрядов там занимаются тем, что строят дороги и укладывают плитку. На строительстве газопровода «Сила Сибири» они будут укреплять дороги и откосы, чтобы их не размыло зимой.

«Меньше всего, конечно, зарабатывают вожатые, но это скорее не профессия, а призвание. И они трудятся не восемь часов в сутки, а, можно сказать, круглосуточно. Зарплата же в детских лагерях равняется минимальному размеру оплаты труда», – добавил он.

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