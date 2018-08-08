(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В 2019 году участникам фестиваля «Наше время — Безнен заман» впервые нужно будет пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Новшество вводят для того, чтобы федеральное агентство проанализировало, какое количество участников будет выступать на фестивале. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил генеральный продюсер фестиваля «Наше время — Безңен заман» Дмитрий Туманов.

«Тем, кто будет принимать участие в этом году в фестивале, нужно будет зарегистрироваться на сайте федерального агентства Росмолодежь, чтобы они могли видеть, сколько людей участвует в фестивале. Возможно, в дальнейшем это приведет к федеральным целевым программам и дополнительным вливаниям в фестиваль», — заявил Дмитрий Туманов.

В 2019 году фестиваль «Наше время — Безнен заман» пройдет с 1 марта по 16 ноября. Перед финальным гала-концертом состоятся четыре зональных этапа в Альметьевске, Заинске, Набережных Челнах и Казани, где жюри отберет сильнейших участников.

«Наше время — Безнен заман» создан при поддержке Президента Республики Татарстан в 2013 году. Проект предлагает молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет, работающим на предприятиях и в организациях республики, проявить себя в творческих направлениях — музыке, хореографии, художественном слове.

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