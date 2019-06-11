Самозанятые смогут продать свои товары на Сабантуе в Казани

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Самозанятые смогут презентовать свою продукцию на Сабантуе в Казани, сообщает пресс-служба мэрии.

«Самозанятых казанцев приглашают презентовать свою деятельность на Сабантуе на территории озер Лебяжье. 23 июня в специально подготовленной для участников зоне предприниматели смогут представить свое направление деятельности, реализовать собственную продукцию», — говорится в сообщении.

Самозанятым также предлагают стать участниками благотворительных акций от администрации Кировского и Московского районов и общественной организации «Мамы Казани».

Презентовать свои товары можно бесплатно, но нужно зарегистрироваться по телефону (843) 557-76-10, назвав Ф. И. О., ИНН физического лица, направление деятельности и контактный номер телефона.

Озера Лебяжье — одна из четырех казанских площадок, где в этом году отметят татарский народный праздник. Народные гулянья также устроят в поселке Дербышки и на Казанском ипподроме. Главной площадкой станет Березовая роща в поселке Мирный.

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