(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Руководство фестиваля «Наше время — Безнен заман» выразило желание пригласить в Татарстан творческую рабочую молодежь со всего мира и сделать конкурс международным. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

«Есть большие амбиции, чтобы именно этот проект стал первым международным фестивалем [творческой рабочей молодежи]», — сказал Туманов.

Фестиваль может приобрести мировой статус, если у Татарстана получится вместе с МИДом России пригласить в республику всю творческую рабочую молодежь мира, начиная с предприятий Японии и заканчивая производствами в США.

«Так Татарстан может стать столицей мира», — заявил спикер.

Республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» создан при поддержке Президента Республики Татарстан в 2013 году. Проект предлагает молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет, работающим на предприятиях и в организациях республики, проявить себя в творческих направлениях — музыке, хореографии, художественном слове.

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