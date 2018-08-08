(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане установят билборды с фотографиями лауреатов фестиваля «Наше время — Безнен заман». Для них руководство конкурса уже отобрало около 70 фотографий участников, которые завоевали призовые места. Об это сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил генеральный продюсер фестиваля «Наше время — Безнен заман» Дмитрий Туманов.

«Я сегодня утром отобрал для билбордов около 70 фотографий с лицами тех, кто завоевал призовые места. В Казани около 30 фотографий отобрано, в Буинске две, в Дрожжаном три, в Нижнекамске десять», — сообщил Туманов.

В каждом активном муниципальном образовании будет размещена на билбордах социальная реклама о работниках предприятий Татарстана, которые стали лауреатами «Наше время — Безңен заман». Билборды будут установлены на видных местах в муниципальных районах, например, на Камском мосту.

VII ежегодный открытый республиканский фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безңен заман» пройдет в РТ с 1 марта по 16 ноября 2019 года.

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