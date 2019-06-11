Владелец отказался от превращения Чеховского рынка Казани в стеклянный комплекс с парковкой на крыше

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Собственник отказался от планов глобальной реконструкции здания и территории Чеховского рынка в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил архитектор Олег Маклаков, разрабатывавший проект преображения торговой зоны, который еще в 2016 году был согласован на заседании Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях при Президенте РТ.

«Собственник отказался от комплексного проекта реконструкции и будет ремонтировать существующее здание. Что будет с освободившейся территорией после сноса самоорганизованных когда-то уличных торговых точек? Ничего не будет. Это территория собственника. Стоянка останется стоянкой, территория, где были ларьки, будет просто за забором в ближайшее время стоять. В будущем, думаю, они эту территорию сделают: будут тоже, скорее всего, ларьки, но уже в цивилизованном виде. Сейчас первоочередная задача владельца – фасад ныне существующего здания», – пояснил Маклаков.

Разбор стихийно возникавших с 90-х годов уличных ларьков Чеховского рынка начался в сентябре прошлого года. Основное здание рынка, построенное еще в 1960-х годах, было официально закрыто на реконструкцию с 1 сентября 2018-го.

Согласно утвержденному с участием Президента РТ проекту, Чеховский рынок должен был превратиться в трехэтажный остекленный комплекс за счет возведения на месте уличных павильонов капитального пристроя. Кроме того, в нем предполагалось организовать парковку на крыше, а также подземный этаж. После преображения рынок по стилистике был бы приближен к современным торговым центрам. Его площадь, включая три надземных и один подземный этаж, составила бы 5 тыс. 746,91 кв. метра.

Однако, на что обратили внимание некоторые СМИ, к нынешней весне в облике капитальной постройки мало что изменилось. Рынок перестал функционировать, арендаторы съехали, однако фактических строительных работ на объекте не происходило. Администрация по телефону отказывалась как-либо объяснять ситуацию.

«У собственника что-то не получилось финансово, они решили крупный проект не делать. Реконструируют и запустят существующее здание рынка», – сказал Олег Маклаков, предположив, что работы по плану-минимум могут быть завершены в течение летнего строительного сезона.

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