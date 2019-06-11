(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В России впервые зажгли детский паралимпийский огонь, сообщают организаторы движения «Будущие Паралимпийские чемпионы России».

«Был зажжен первый детский паралимпийский огонь в России. На церемонии открытия присутствовали все выдающиеся паралимпийские спортсмены Ульяновской области», — говорится в сообщении.

Церемония открытия исторического мероприятия была организована по всем традициям паралимпийских соревнований. Также впервые был поднят паралимпийский флаг. Турнир в Ульяновске длился неделю, а участниками события стали 350 детей.

Подобные соревнования проходили и в другом городе Приволжского федерального округа — в Нижнем Новгороде. В них участвовали 120 детей. Также в начале июня для 300 юных горожан с ограниченными возможностями организовали инклюзивный детский праздник.

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