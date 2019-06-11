Фарид Мухаметшин: Мировые судьи формируют доверие людей к судебной власти

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня вручил служебные удостоверения 11 мировым судьям, трое из которых были избраны впервые. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Торжественное мероприятие в стенах Госсовета стало традиционным, поскольку именно в высшем законодательном органе государственной власти Татарстана происходит избрание служителей Фемиды.

«На ваших плечах лежит большая ответственность, именно вы формируете доверие людей к судебной власти, поскольку институт мировых судей находится в основании судебной системы», – сказал Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что сегодня в Татарстане работают 188 мировых судей, 62% из которых – женщины. «Нас это радует, потому что именно женщинам присущи такие необходимые для принятия решений качества, как справедливость и человечность», – подчеркнул глава парламента республики.

В прошлом году каждый мировой судья республики рассмотрел в среднем более 2,8 тыс. судебных дел. Благодаря поддержке руководства Татарстана, депутатов Госсовета РТ, судейского сообщества штатная численность аппаратов мировых судей увеличилась на 33 человека.

По словам Мухаметшина, в республике уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей. В 2018 году на эти цели из республиканского бюджета было выделено 438 млн рублей. Судебные участки были отремонтированы, укомплектованы новой мебелью, оснащены современной техникой.

«Для нас очень важно, чтобы, приходя к вам в офис, люди чувствовали, что перешагнули порог органа судебной власти», – заключил Председатель Госсовета РТ.

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