FUN24, океанариум и аквапарк «Барионикс» возобновили работу после закрытия судебными приставами

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Комплекс FunPark, в котором располагаются развлекательный центр FUN24, океанариум и аквапарк «Барионикс», возобновил свою работу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил арендатор здания и владелец ООО «ТФК» Евгений Родионов.

«Нами была представлена документация в службу судебных приставов, подтверждающая устранение нарушений и, как следствие, исполнение решения суда. В связи с этим судебные приставы рассмотрели вопрос об окончании производства, о чем мы получили соответствующие документы», – рассказал Евгений Родионов.

Информацию подтвердили в пресс-службе УФССП России по РТ.

«Исполнительное производство о приостановлении деятельности развлекательного комплекса окончено на основании заключения ГУ МЧС России по Республике Татарстан, подтверждающего исполнение судебного акта в полном объёме», – прокомментировала пресс-секретарь УФССП по РТ Лилия Халимова.

В дальнейших планах руководства комплекса найти новых арендаторов вместо тех, что они потеряли во время закрытия, – это квест-комната «Форд Боярд» и семейный центр «Галактика».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 22 мая здание развлекательного комплекса было опечатано по решению суда. Руководство океанариума заявило, что из-за закрытия под угрозой могут оказаться жизни трех тысяч редких видов животных.

Первый раз здание закрывалось в апреле по добровольному решению руководства комплекса, после того как в суде было вынесено решение о том, что в здании имеются нарушения пожарной безопасности. Однако в мае развлекательный центр вновь возобновил свою работу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.