Три врача в Агрызе получили ключи от новых квартир благодаря гранту Правительства РТ

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Три врача в Агрызском районе Татарстана получили ключи от новых квартир.

Специалисты Центральной районной больницы получили новое жилье по гранту Правительства РТ.

«Я сама из Удмуртии, жила в пяти километрах от больницы. Устроилась на работу, и выяснилось, что есть такая возможность. Очень пришелся кстати грант, теперь у нас будет своя квартира в Агрызе», – рассказала врач-невролог ЦРБ Агрызского района РТ Светлана Овчинникова.

Ключи от новых квартир медикам вручил глава Агрызского района РТ Валерий Макаров.

«У меня муж сейчас работает рядом, поэтому мы переехали в Агрыз. Я устроилась здесь в больницу. И нам по гранту квартиру дали, как раз кстати», – добавила педиатр Лидия Волкова.

В этом году благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Жилье и городская среда» в Татарстане планируется построить 165 домов на 7,8 тыс. квартир.

Дома будут строиться за счет инвестиционной программы Государственного жилищного Фонда при Президенте Татарстана. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 45 объектов на 2069 квартир.



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