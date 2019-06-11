Автобусам без лицензии запретят перевозить пассажиров с 29 июня

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). С 29 июня в России вступает в силу запрет перевозок пассажиров автобусами без лицензирования, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», в соответствии с которым вводится запрет, вступил в силу 1 марта этого года. При этом ограничение не коснется перевозки работников полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, а также сотрудников силовых структур.

Нарушение запрета на перевозку пассажиров на автобусе без лицензии повлечет за собой административный штраф: для граждан и должностных лиц — в размере 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — 100 тыс. рублей, юридических лиц — 400 тыс. рублей. За повторное нарушение будет либо наложен штраф в том же размере, но при этом автобус будет конфискован, либо деятельность по перевозке приостановят на срок до 90 суток.

В ведомстве напомнили, что в Татарстане зарегистрировано 17,5 тыс. автобусов, из них чуть более 5 тыс. включены в реестр. «Количество прошедших процедуру лицензирования соискателей едва достигает 50%. 73 хозяйствующим субъектам, занятым перевозкой пассажиров, выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Учитывая, что с 29 июня 2019 года эксплуатация автобусов, не включенных в реестр запрещается, такое положение с процедурой лицензирования в республике вызывает серьезное беспокойство», — говорится в сообщении.

С подробной информацией о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами можно ознакомиться на официальном сайте Средне-Волжского МУГАДН.

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