Электробус «КАМАЗ» впервые презентовали на международном саммите в Стокгольме

(Набережные Челны, 11 июня, «Татар-информ»). Электробус «КАМАЗ» впервые презентовали на саммите Международного союза общественного транспорта (UITP), который проходит в эти дни в Стокгольме, сообщает пресс-служба автогиганта.

В Европе КАМАЗ представил международному транспортному сообществу инновационный электробус на стенде, организованном совместно с «Мосгортрансом».

У зарубежных специалистов и операторов общественных пассажирских перевозок модель вызвала интерес. Им подробно рассказали об особенностях камазовского продукта: просторный салон, бесшумность, экологичность, экономичность в эксплуатации и ультрабыстрая зарядка.

«Мосгортранс», которому КАМАЗ поставляет сейчас электробусы, стал финалистом мировой транспортной премии UITP Awards. Крупнейший столичный оператор наземного транспорта вынес на суд жюри проект «Новый подход в Москве: переход к контрактам на обслуживание и ремонт подвижного состава (контракты жизненного цикла)».

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