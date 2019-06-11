В Набережных Челнах предприятия отгрузили больше товаров, но уменьшились объемы строительства

(Набережные Челны, 11 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Администрация Набережных Челнов представила результаты социально-экономического развития города в первом квартале текущего года. По ее данным, индекс промышленного производства Набережных Челнов по итогам первого квартала составил 88,3%.

Объем отгруженной продукции составил 100 млрд 573 млн рублей, что на 9% больше прошлогодних показателей. В первом квартале 2018 года предприятия Челнов выпустили и отгрузили потребителю товаров на 92 млрд 116 млн рублей.

В строительной сфере наблюдается отставание от прошлогодних показателей: если в 2018 году в этот отрезок времени было введено в эксплуатацию 72 тыс. 837 кв. метров жилья, то в этом — 58 тыс. 562 кв. метров. Выполнение работ составило 80% от квартального плана. До конца года в Набережных Челнах должны сдать не менее 300 тыс. кв. метров жилья.

Между тем, по данным исполкома, вырос оборот розничной торговли с 47 млрд 386 млн рублей до 50 млрд 695 млн рублей. Если эти показатели рассматривать в текущих ценах, то рост продаж составляет 7%, если в сопоставимых — 2%.

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