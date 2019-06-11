Татар-информ

11 июня 2019, 13:33

Происшествия

Житель Заинска получил 8 месяцев исправительных работ за 700 тыс. рублей долга по алиментам

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Происшествия

Житель Заинска получил 8 месяцев исправительных работ за 700 тыс. рублей долга по алиментам

30-летний мужчина около полугода не оказывал материальной помощи своим несовершеннолетним детям.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). 30-летний житель Заинска получил 8 месяцев исправительных работ за 700 тыс. рублей долга по алиментам, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что с сентября 2018 года по февраль 2019 года мужчина уклонялся от уплаты средств на содержание двоих несовершеннолетних детей. Ранее за это он уже привлекался к административной ответственности. Общая сумма задолженности превысила 700 тыс. рублей», – уточнил Руслан Галиев.

Суд признал мужчину виновным по статье «Уклонение родителя от уплаты средств на содержание детей» и назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
 

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