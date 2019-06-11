Часть жителей двух районов Казани на время останется без света

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Завтра, 12 июня, часть жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани на время останется без электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В частности, с 8 до 17 часов отключат свет в домах поселка Щербаково Авиастроительного района, расположенным по улицам Березовая, Газовая, Ольховая, Кадышевская, Молодежная, Обочная, Рабочая и Садовая.

В это же время не будет электроэнергии в Ново-Савиновском районе по следующим адресам: ул. Гагарина, дд. 65, 65а, 67, 69, 71 и 73, ул. Восстания, дд. 8 и 8а, ул. Короленко, д. 85а, ул. Октябрьская, дд. 10, 12 и 14.

Причинами отключения станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, информирует пресс-служба Сетевой компании.

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