(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). 14-летнюю школьницу из Зеленодольска, потерявшуюся в марийском лесу, нашли с помощью самолета, сообщает издание «Знамя».

Инцидент произошел еще в начале июня. Девочка с семьей приехали отдыхать на озеро Кичиер в Марий Эл. В какой-то момент школьница поругалась с родителями, ушла гулять в лес и заблудилась.

Несколько часов родители самостоятельно пытались найти дочь, но поиски не увенчались успехом. Тогда они обратились в службу спасения. Спасатели и волонтеры стали прочесывать лес. Один из добровольцев обратился за помощью к владельцу небольшого частного самолета. Мужчина согласился помочь и стал облетать место поиска на самолете.

«Пилот за двадцать минут облетел квадрат примерно 5 на 5 километров. В один момент в поле неподалеку от деревни он увидел детскую фигуру в синей футболке и брючках. Он по рации связался с землей и сообщил координаты», – рассказал изданию глава Обшиярского сельского поселения Павел Демин.

Ребенка осмотрели врачи и передали в руки родителям.



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