Татар-информ

11 июня 2019, 12:50

Общество

В Нижегородской и Пензенской областях открылась первая смена юнармейского лагеря «Гвардеец»

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Общество

В Нижегородской и Пензенской областях открылась первая смена юнармейского лагеря «Гвардеец»

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Татарстан в лагерях «Гвардеец-1» и «Гвардеец-2» представлен воспитанниками кадетского корпуса имени Сафиуллина.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В понедельник, 10 июня, в Нижегородской области на базе 210-го гвардейского Межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России в городе Кстово) открылась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-1». В этот же день лагерь «Гвардеец-2» начал работу на территории филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева в Пензе, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

От Республики Татарстан в каждый лагерь прибыли по 20 кадетов из Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина, расположенного в Нижнекамске. Они поборются за звание мастеров военного дела, показав все свои умения, навыки и командный дух. Каждую команду сопровождают по два преподавателя.

В течение первой смены в двух лагерях пройдут подготовку 360 учащихся 8-х и 9-х классов. Среди участников лагеря – воспитанники кадетских корпусов ПФО и военно-патриотических клубов, дети из многодетных семей и семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В конце смены юноши, прошедшие начальную военную подготовку, обучающую и спортивную программы лагеря «Гвардеец», смогут вступить в ряды движения «Юнармия», созданного в 2016 году по инициативе Президента России Владимира Путина, и принести первую в своей жизни присягу на верность Родине.

С открытием первой смены в Нижегородской области ребят от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова поздравил его заместитель Олег Машковцев: «После окончания напряженного учебного года вы решили пройти курс молодого бойца. В программе юнармейского лагеря – получение первых навыков обращения с оружием, знакомство с современной техникой, стоящей на вооружении Российской армии, с жизнью и бытом подразделения Вооруженных сил России. Вы своими глазами увидите, как устроена наша армия. Большое внимание программа лагеря уделяет занятиям по физической подготовке и различным спортивным соревнованиям. В “Гвардейце” вы пройдете школу мужества, проверите себя и свои способности, найдете новых друзей из других регионов нашего округа».

Также заместитель полпреда отметил, что проект «Гвардеец» предоставляет уникальную возможность проверить себя на предмет готовности к будущему служению Родине, оценить собственные перспективы и определиться с будущей профессией.

Ребят с началом смены поздравили также заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, представитель главного штаба ВВПОД «Юнармия» в ПФО Максим Катан, действующие военнослужащие, общественные и государственные деятели, представители военно-патриотических клубов. После завершения торжественной церемонии заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев и приглашенные гости осмотрели образцы вооружения и боевой техники инженерных войск.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников лагеря «Гвардеец-2» поздравил помощник полпреда Владимир Колчин. Обращаясь к ребятам, он особо подчеркнул, что для многих лагерь станет первой ступенькой на пути к профессии офицера, поможет получить объективное представление о современной российской армии. В течение 18 дней ребята будут погружаться в атмосферу армейской жизни: под руководством опытных наставников пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, постигнут азы военной науки, примут участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Владимир Колчин поблагодарил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за помощь в организации юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-2». Для гостей и участников торжественной церемонии выступили творческие коллективы. Свои профессиональные навыки продемонстрировали курсанты Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения.

Лагерь проводится в две смены по 18 дней. Первая смена – с 9 по 26 июня, вторая – с 30 июня по 17 июля. В текущем году участниками проекта станут юноши из всех регионов округа, а также команды из шести окружных кадетских корпусов ПФО. Всего с начала проекта школу лагерей «Гвардеец» прошли около 5 тыс. ребят.

Лагерь «Гвардеец» – уникальный проект ПФО, целью которого является всестороннее развитие личности, укрепление здоровья подростков и их патриотическое воспитание, в том числе путем вовлечения в занятия военно-прикладными видами спорта. Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, Министерства обороны России и ДОСААФ России.

В лагерь «Гвардеец-1» направлены команды из республик Татарстан, Марий Эл, Чувашия и Удмуртия, Пермского края, Кировской и Нижегородской областей, а также воспитанники Нижегородского, Удмуртского и Чувашского кадетских корпусов ПФО. В лагерь «Гвардеец-2» – представители республик Башкортостан и Мордовия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также воспитанники Татарстанского, Башкирского и Пермского кадетских корпусов ПФО. 

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