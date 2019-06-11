Бодибилдер из Казани попал под суд за контрабанду стероидов из Белоруссии

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Кировском районном суде Казани рассматривают дело о контрабанде анаболических стероидов из Белоруссии. На скамье подсудимых оказался 32-летний спортсмен Алексей Вашурин.

Мужчина рассказал, что занимается бодибилдингом и для улучшения силовых показателей решил воспользоваться стероидами, которые заказал через Интернет в Белоруссии.



«Я не знал, что это незаконно. Никаких предупреждений на сайте, где я заказывал товар, не было. Цена была значительно ниже, чем в России, поэтому, я решил купить этот препарат в Беларуссии через Интернет», – рассказывает Вашурин.

Как следует из материалов дела, подсудимый заказал 10 ампул с тестостероном и болденоном стоимостью почти 5 тыс. рублей и весом чуть более 200 г. Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ прямо в отделении почты при получении посылки. Сейчас ему предъявлено обвинение в контрабанде сильнодействующих веществ.

Подсудимый свою вину полностью признал, хотя и уверяет, что не знал, что делает что-то незаконное.

«Препарат я приобретал для личного пользования, да и количество там очень маленькое – не хватит даже на один курс», – говорит он.



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