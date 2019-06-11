Эйфория от понижения ставок против угрозы торговой войны

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Опасения по поводу американо-китайской торговой войны остаются в силе, несмотря на временную отсрочку пошлин для Мексики.

В настоящий момент на повестке дня развивающихся рынков существуют два взаимоисключающих фактора. Первый – это рост слухов по поводу того, что ФРС понизит ставку уже в июле. Второй – это опасения по поводу торговой войны, которую ведет Президент США Дональд Трамп. Хотя Мексике удалось отложить введение пошлин, кампания, которую развязал Вашингтон по поводу пересмотра торговых соглашений по всему миру, все еще наносит серьезный ущерб мировой экономике.

Макроэкономическая статистика из США говорит в пользу понижения ставки ФРС. В данный момент в центре внимания инвестиционной стратегии – монетарное смягчение. Опубликованные в минувшую пятницу слабые данные по занятости усилили интригу вокруг понижения ставки в июле.

Динамика цен на нефть висит на волоске. Цены на нефть, которые особенно чувствительны к любым проявлением слабости мировой экономики, наконец, начали реагировать на новостной поток о торговой войне и сигналы, которые посылает долговой рынок по поводу возможной рецессии. Между тем OPEC+ (контролирующая большую часть добычи в мире) обнаружила разногласия в своей стратегии. Хотя Саудовская Аравия явно хочет продлить ограничения по добыче группы и после срока окончания соглашения в июле этого года, Россия уклонилась от четкого ответа. Министр энергетики Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сегодня встретятся в Москве, чтобы обсудить торговые, инвестиционные и совместные проекты.

Кроме того, возобновились опасения по поводу Brexit.



Для российских акций неделя будет спокойной. На этой неделе объемы торгов, скорее всего, будут ниже средних, поскольку в среду рынок в России будет закрыт. Возобновление оптимизма на мировых рынках после решения США не вводить пошлины на товары из Мексики вызвало укрепление доллара и привело к снижению так называемых «защитных активов» – йены и золота. Цены на золото опустились на 1,0% – до 1328,00 доллара за унцию, продемонстрировав первое снижение почти за две недели. Таким образом, акции российских золотодобывающих компаний (POLY, PLZL, POG) также должны пойти вниз. Восстановление цен на нефть в сочетании с улучшением настроения на рынке в целом благоприятны для акций российского нефтегазового сектора, в том числе для OGZD, LKOD, ROSN, NVTK TATN. В среду в России отмечается государственный праздник – День России, в связи с чем рынки будут закрыты.

Банк России может понизить ставку на заседании в пятницу. По заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор может понизить ставку впервые за год на заседании 14 июня. Трейдеры повысили ставки до самого высокого уровня более чем за год.

Сезон дивидендных выплат находится в разгаре: на этой неделе в центре внимания российского корпоративного сектора будут дивидендные выплаты. Сегодня наступает экс-дивидендная дата для ММК, в среду – для Сбербанка и HeadHunter, в четверг – для «Магнита», в пятницу – для «Роснефти». Сегодня пройдет годовое общее собрание акционеров «Норильского никеля». Во вторник менеджмент АФК «Система» проведет встречу для аналитиков. В четверг свою обновленную стратегию представит «Газпромнефть», а в пятницу она проведет годовое общее собрание акционеров.

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