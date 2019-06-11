Концерн «Автоматика» осенью поставит на КАМАЗ первую партию новейших тахографов

(Набережные Челны, 11 июня, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» и концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках осуществления договоренностей «Автоматика» уже в III квартале 2019 года начнет поставлять тахографы новейшей разработки, сообщает пресс-служба автогиганта.

В документе обозначены возможность внедрения технологий мониторинга состояния водителя, разработка и применение систем и модулей для устройств Интернета вещей, а также создание цифровой платформы для предоставления дополнительных услуг заказчикам. В их числе – управление автопарком, мониторинг состояния автомобилей, контроль загруженности водителей, разработка и применение средств связи и технологий передачи данных на транспорте, в том числе и на беспилотном.

«Первый этап сотрудничества с КАМАЗом будет связан с применением нашего нового продукта – тахографов, поставки которых намечены уже на III квартал 2019 года», – заявил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Соглашение о сотрудничестве между компаниями рассчитано на пять лет.

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