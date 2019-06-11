В Казани на время ограничат движение по улице Бутлерова

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Казани на четыре дня, с 13 по 16 июня, ограничат движение по улице Бутлерова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на городской Комитет внешнего благоустройства.

В частности, движение по улице Бутлерова окажется ограничено с 20 часов 13 июня до 7 часов 14 июня, а также с 20 часов 14 июня до 20 часов 15-го – на участке от улицы Курашова до улицы Пушкина.

Помимо этого, с 20 часов 15-го числа до 23 часов 16-го будет полностью перекрыт участок улицы Бутлерова от улицы Маяковского до улицы Пушкина.

Причиной ограничения движения станет проведение дорожных работ, отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани на три дня ограничат движение по улице Пушкина.

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