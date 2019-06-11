Татар-информ

11 июня 2019, 12:21

Происшествия

Под суд пойдет житель Башкирии, который устроил пьяный дебош и оскорбил полицейского в Казани

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Происшествия

Под суд пойдет житель Башкирии, который устроил пьяный дебош и оскорбил полицейского в Казани

Фото: кадр из видео

Мужчине предъявлены обвинения по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Татарстане будут судить жителя Башкирии, которого сняли с поезда, после чего он устроил пьяный дебош, оскорбил и ударил полицейских. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК России.

 

«Следствием установлено, что в начале апреля на железнодорожном вокзале станции Казань-1 обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после снятия с поезда при доставлении в дежурную часть Казанского ЛУ МВД России, применил насилие и оскорбил сотрудников полиции», – уточнили в управлении.

Мужчине предъявлены обвинения по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
 

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