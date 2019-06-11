Специалисты Сетевой компании организовали ознакомительное обучение сотрудников ПАО «Россети»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Ознакомительное обучение специалистов ПАО «Россети» методам выполнения работ без снятия напряжения организовали специалисты ОАО «Сетевая компания».

В состав многочисленной делегации вошли представители ПАО «Россети», а также его дочерних электросетевых компаний – ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МОЭСК», «МРСК Волги», ПАО «МРСК Сибири» ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Юга», АО «Тюменьэнерго», АО «Янтарьэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Ленэнерго».

Визит представителей российской компании начался с посещения ресурсного центра в городе Заинске. Здесь находится первый и пока единственный в России центр, ведущий подготовку специалистов для работ под напряжением, созданный в 2016 году при активном содействии ОАО «Сетевая компания» и под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. За эти несколько лет в центре прошли обучение 1,5 тыс. работников и специалистов Сетевой компании и подрядных организации.

Директором ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» Алмазом Галимовым была проведена презентация возможностей новой площадки, включающей пять полигонов общей площадью 5 га, на которых можно получить практические навыки безопасного выполнения работ под напряжением.

В докладе начальника отдела качества электроэнергии и работ под напряжением ОАО «Сетевая компания» Айнура Абдуллазянова были отражены результаты компании в развитии работ под напряжением на токоведущих частях электроустановок, а также дальнейший вектор развития этого направления.

В рамках теоретического курса заместитель главного инженера по основным сетям филиала Казанские электрические сети Рустем Галимзянов рассказал о работах «под потенциалом» провода на ВЛ 500 кВ.

На следующий день гостям из ПАО «Россети» были продемонстрированы работы под напряжением, выполняемые специалистами ОАО «Сетевая компания» на действующих электроустановках филиала Нижнекамские электрические сети.

Практические навыки и знания по производству работ под напряжением были продемонстрированы во время замены промежуточной опоры на действующей воздушной линии 0,4 кВ Чистопольских электрических сетей – первого филиала ОАО «Сетевая компания», где передовая технология начала внедряться десять лет назад. Гости из «Россетей» стали свидетелями традиционного ежегодного мероприятия электросетевых предприятий – соревнований бригад электромонтеров распределительных сетей. Ход состязаний, которые проводятся бригадами, работающими под напряжением, прокомментировал российским энергетикам генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

На подъезде в Казань представители российских компаний посетили новую административно-производственную базу Приволжских электрических сетей, находящуюся в Высокогорском районе РТ. Во время экскурсии по зданию, оборудованному в соответствии с современными стандартами, они побывали в диспетчерском пункте филиала, откуда планируется выполнять круглосуточное оперативное управление электрическими сетями всего филиала.

Заинтересованный диалог двух сторон продолжился и в управлении ОАО «Сетевая компания», где была организована презентация передовых технологий, внедряемых в компании в последние годы.

«Визит протяженностью в несколько дней и подробное погружение в тему позволили нам стать свидетелями того, как меняется отношение российских энергетиков к технологии, которую наша компания активно продвигает в последние годы: от скептического отношения до осознанного понимания значимости уже в недалеком будущем работ, проводимых под напряжением», – прокомментировал итоги визита представителей «Россетей» заместитель генерального директора – технический директор Илшат Галимзянов.

«Надеемся, что полученный в ходе визита опыт будет иметь прикладное значение для компаний, представители которых побывали в эти дни в Татарстане», – резюмировал он.