Татар-информ

11 июня 2019, 12:14

Экономика и финансыОбщество

Специалисты Сетевой компании организовали ознакомительное обучение сотрудников ПАО «Россети»

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

Специалисты Сетевой компании организовали ознакомительное обучение сотрудников ПАО «Россети»

Фото: ОАО «Сетевая компания»

Приехавших из разных регионов России гостей обучили методам выполнения работ без снятия напряжения.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Ознакомительное обучение специалистов ПАО «Россети» методам выполнения работ без снятия напряжения организовали специалисты ОАО «Сетевая компания».

В состав многочисленной делегации вошли представители ПАО «Россети», а также его дочерних электросетевых компаний – ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МОЭСК», «МРСК Волги», ПАО «МРСК Сибири» ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Юга», АО «Тюменьэнерго», АО «Янтарьэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Ленэнерго».

Визит представителей российской компании начался с посещения ресурсного центра в городе Заинске. Здесь находится первый и пока единственный в России центр, ведущий подготовку специалистов для работ под напряжением, созданный в 2016 году при активном содействии ОАО «Сетевая компания» и под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. За эти несколько лет в центре прошли обучение 1,5 тыс. работников и специалистов Сетевой компании и подрядных организации.

Директором ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» Алмазом Галимовым была проведена презентация возможностей новой площадки, включающей пять полигонов общей площадью 5 га, на которых можно получить практические навыки безопасного выполнения работ под напряжением.

В докладе начальника отдела качества электроэнергии и работ под напряжением ОАО «Сетевая компания» Айнура Абдуллазянова были отражены результаты компании в развитии работ под напряжением на токоведущих частях электроустановок, а также дальнейший вектор развития этого направления.

В рамках теоретического курса заместитель главного инженера по основным сетям филиала Казанские электрические сети Рустем Галимзянов рассказал о работах «под потенциалом» провода на ВЛ 500 кВ.

На следующий день гостям из ПАО «Россети» были продемонстрированы работы под напряжением, выполняемые специалистами ОАО «Сетевая компания» на действующих электроустановках филиала Нижнекамские электрические сети.

Практические навыки и знания по производству работ под напряжением были продемонстрированы во время замены промежуточной опоры на действующей воздушной линии 0,4 кВ Чистопольских электрических сетей – первого филиала ОАО «Сетевая компания», где передовая технология начала внедряться десять лет назад. Гости из «Россетей» стали свидетелями традиционного ежегодного мероприятия электросетевых предприятий – соревнований бригад электромонтеров распределительных сетей. Ход состязаний, которые проводятся бригадами, работающими под напряжением, прокомментировал российским энергетикам генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

На подъезде в Казань представители российских компаний посетили новую административно-производственную базу Приволжских электрических сетей, находящуюся в Высокогорском районе РТ. Во время экскурсии по зданию, оборудованному в соответствии с современными стандартами, они побывали в диспетчерском пункте филиала, откуда планируется выполнять круглосуточное оперативное управление электрическими сетями всего филиала.

Заинтересованный диалог двух сторон продолжился и в управлении ОАО «Сетевая компания», где была организована презентация передовых технологий, внедряемых в компании в последние годы.

«Визит протяженностью в несколько дней и подробное погружение в тему позволили нам стать свидетелями того, как меняется отношение российских энергетиков к технологии, которую наша компания активно продвигает в последние годы: от скептического отношения до осознанного понимания значимости уже в недалеком будущем работ, проводимых под напряжением», – прокомментировал итоги визита представителей «Россетей» заместитель генерального директора – технический директор Илшат Галимзянов.

«Надеемся, что полученный в ходе визита опыт будет иметь прикладное значение для компаний, представители которых побывали в эти дни в Татарстане», – резюмировал он. 


На правах рекламы
Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минуллина пообещала «приемлемые» цены на дома в жилом комплексе «Маленький Токио»
Новости дня
12:32
В Казани на время ограничат движение по улице Бутлерова

Причиной ограничения движения станут дорожные работы.

12:21
Под суд пойдет житель Башкирии, который устроил пьяный дебош и оскорбил полицейского в Казани

Мужчине предъявлены обвинения по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

12:14
Специалисты Сетевой компании организовали ознакомительное обучение сотрудников ПАО «Россети»

Приехавших из разных регионов России гостей обучили методам выполнения работ без снятия напряжения.

12:06
Минуллина пообещала «приемлемые» цены на дома в жилом комплексе «Маленький Токио»

Проект японских инвесторов в Советском районе Казани будет реализован к 2024 году.

12:00
Татарская культурная автономия Москвы обсуждает мировое соглашение по Дому Асадуллаева

Дело об изъятии здания Татарского культурного центра отложено до 13 августа.

11:48
В Лейпциге до осени откроется представительство Татарстана

Работа по открытию представительства республики в Германии согласовывается с МИДом и Минпромторгом России.

11:42
Более 20 тыс. татарстанцев в 2019 году обратилось за услугами МФЦ через удаленные окна приема

В сельских поселениях республики удаленные окна приема организовали более 280 подразделений МФЦ.

11:36
Минэкономики РТ: Будем ставить амбициозную цель вернуть первое место в рейтинге инвестклимата

Правительство Татарстана детально изучит каждый из 44 показателей, по которым формируется рейтинг.

11:30
Цены на автомобильную парковку международного аэропорта Казани подорожали

Теперь за первый час стоянки начиная с 21-й минуты придется платить вдвое больше.

11:27
Пожилая женщина попала в больницу с переломами после наезда иномарки в Казани

82-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте недалеко от регулируемого пешеходного перехода.

11:16
Татарстан на ПМЭФ-2019 подписал 31 соглашение на сумму более 75 млрд рублей

Самым крупным соглашением стал контракт Haier на строительство «умного» завода в Набережных Челнах.

11:11
МЧС РТ: На Казанском пороховом заводе проводятся плановые испытания изделий

Накануне на территории Казанского порохового завода произошел пожар кровли законсервированного производственного здания.

11:02
WorldSkills Kazan 2019: Как бесплатно попасть на мировые соревнования по профмастерству

По электронному пригласительному можно пройти на чемпионат неограниченное количество раз.

11:00
В Казани открылся международный фестиваль студенческих спектаклей «Науруз school»

Имена победителей, которые отправятся на окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье», объявят 18 июня.

10:50
Экологи Татарстана разыскивают организатора большой свалки в райцентре Сарманово

В селе Сарманово обнаружен земельный участок, загрязненный нефтепродуктами, металлоломом и обломками бетона и кирпича.

10:45
В Казани девушка перебегала дорогу на «красный» и попала под колеса внедорожника

Наезд на пешехода произошел накануне утром напротив дома № 7 по улице Щербаковский переулок.

10:36
Arus, Intro и Nova: КАМАЗ озвучил лучшие варианты имени для нового грузовика

Участники конкурса, приславшие лучшие варианты имени, смогут познакомиться с командой «КАМАЗ-Мастер» и увидеть новый грузовик.

10:22
Татарстанские авторы-исполнители исполнят песни на берегу реки Быстрицы на фестивале «Гринландия»

Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» в этом году пройдет в Кировской области уже в 27-й раз.

10:17
В Казани спасли 19-летнего парня, который попал в воде в яму и начал тонуть

Молодой человек купался за пределами пляжа Нижнее Заречье.

10:10
В Казани частично ограничат движение по улице Пушкина

Причиной ограничения движения станут ремонтные работы.

09:58
Всемирный конгресс татар приостановил деятельность «Штаба татар Москвы» в своем составе

На ближайшем заседании Национальный совет «Милли Шура» рассмотрит возможность исключения организации из ВКТ.

09:48
Роспотребнадзор напомнил о мерах предосторожности при выборе репеллентов
09:34
Жителей Татарстана сегодня ждет сокращенный рабочий день

На этой неделе татарстанцы, как и все россияне, будут отдыхать три дня вместо двух.

09:20
На реконструкцию вокзала в Зеленодольске планируют потратить 1,2 млрд рублей

Обновление вокзала «Зеленый Дол» планируют завершить к 2021 году, он будет оборудован либо тоннелем, либо объединенным пешеходным переходом.

09:20
В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о старте заявочной кампании «Наше время – Безнен заман»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

События