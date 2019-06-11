Спортивное фехтование, данс-флешмоб и экскурс в историю: в Набережных Челнах готовятся ко Дню России

(Набережные Челны, 11 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в День России, 12 июня, проведут народные гулянья, спортивные, танцевальные и цирковые представления, сообщили в мэрии Автограда.

Праздник пройдет на трех площадках, главной из которых станет парк Победы. Здесь челнинцев приглашают поучаствовать в программе «Россия – это мы!». Ее ключевым моментом станет тематический концерт, которые представят национальные общины города. Челнинские казаки проведут региональный турнир по спортивной рубке и фехтованию шашкой «Челнинская казарла».

Горожане также смогут увидеть современный мечевой бой, поучаствовать в танцевальном флешмобе и сходить на ярмарку декоративно-прикладного искусства, а вечером стать зрителями цирка под открытым небом.

На бульваре Энтузиастов в этот день будет работать арт-площадка, где представят картины, посвященные великой России. Здесь же желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по линогравюре, исторической викторине и экскурсии «Древо жизни Ильдара Ханова».

В сквере «Комсомольский» поселка ГЭС представители всероссийской общественно-политической организации «Молодая гвардия» организуют праздничную программу «Россия – наше вдохновение».

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